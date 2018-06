Nunzio Serio, come Giulio Caporrimo, è tornato in carcere dopo avere goduto di un periodo di libertà. Ed è stato uno dei più attivi a San Lorenzo. Lo hanno arrestato nei giorni scorsi perché deve finire di scontare sei anni e mezzo di carcere dopo che la Cassazione ha reso definitiva la condanna del processo Addiopizzo 5., ma lo scorso settembre è stato di nuovo arrestato per scontare un residuo di pena di quattro anni e sette mesi. Resta da capire quali sono state le direttive che ha lasciato prima di tornare in cella. Per sette masi, da febbraio a settembre 2017, è stato un vulcano, molto probabilmente sapeva che il residuo di pena era un rischio concreto. Pochi dubbi nell'individuazione di chi, fra gli scarcerati, con tutta probabilità gli sarà rimasto a fianco, seppure fra mille prudenze. Un nome su tutti, quello di Nunzio Serio., a detta del pentito Silvio Guerrera, non aveva alcuna intenzione di sborsare i soldi per i fratelli Nunzio, Domenico e Giuseppe Serio. Caporrimo, però, li ha sempre aiutati come emergeva da un'intercettazione di Giuseppe Serio che faceva sapere a suo “parrino” Caporrimo che “domani o dopodomani dovrebbero scendere i miei fratelli. Come siamo combinati?”. “Ora li stacco lo stesso mille”, lo tranquillizzava Caporrimo: c'erano pronti due assegni da mille euro per le spese. Quando anche Caporrimo finì in carcere, Mimmo Biondino “non voleva - ha detto sempre Guerrera - che io aiutavo i Serio e gli stessi Lo Piccolo”.i Biondino. L'ultimo membro della famiglia, Giuseppe, figlio di Salvatore, capo storico del mandamento di San Lorenzo e uomo di fiducia di Totò Riina, è stato arrestato lo scorso gennaio. Ha preso il posto di Giovanni Niosi che gli consegnò lo scettro del potere in una zona orfana di Caporrimo., ora che alcuni nomi sono stati depennati dal lungo elenco di scarcerati a cui il mensile S dedica uno speciale nel numero in edicola, gli investigatori sono al lavoro per capire chi comanda nel potente mandamento mafioso della città.