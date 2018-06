PALERMO - Otto persone sono state intossicate per avere mangiato del tonno avariato. Due palermitane sono arrivate in gravissime condizioni all'ospedale Civico di Palermo. Madre di 62 anni e la figlia di 32 anni sono state trasportate all'una di notte dopo aver mangiato a pranzo del tonno rosso acquistato a Palermo da un ambulante in piazza Torrelunga. Altri sei sono stati ricoverati all'ospedale Cervello per aver mangiato del tonno acquistato a Isola delle Femmine. Su tutti e due episodi stanno indagando i carabinieri del Nas. La sindrome sgombroide colpisce quando si mangia pesce alterato contenente stamina. (ANSA).