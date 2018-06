Agenti del nucleo autovelox della polizia municipale, in abiti civili e a bordo di moto civetta hanno multato 24 conducenti di veicoli sorpresi mentre utilizzavano il telefonino alla guida. I controlli sono stati effettuati in diverse zone della cittá, via Ausonia, corso Calatafimi, via Duca degli Abruzzi, via Sammartino, via Empedocle Restivo. Per ciascun contravventore è scattata la sanzione di 161 euro e sono stati decurtati 5 punti dalla patente, come previsto dal codice della strada. Sono già 91 le sanzioni già elevate nelle prime settimane del servizio predisposto dal comandante Gabriele Marchese sull'uso del telefonino alla guida, prima causa di incidenti stradali a livello nazionale, per la distrazione procurata. I controlli proseguiranno in tutte le zone della città. (ANSA)