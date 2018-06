) - "Ero molto preoccupato per le affermazioni del ministro dell'Interno a Vicenza e in altri parti d'Italia. Ma a Pozzallo Salvini ha attenuato molto questi toni perché è venuto a contatto con una realtà che ha saputo coniugare molto bene in questi ultimi mesi l'accoglienza con la legalità". Lo ha detto il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, in un'intervista a InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Cei.- ha aggiunto il sindaco - non si liquida con degli spot realizzati per colpire l'opinione pubblica. Non sarà così semplice e penso che il neo ministro Salvini piano piano se ne renderà conto". "Non dimentichiamo mai - ha ricordato il sindaco di Pozzallo - di essere la città che ha dato i natali a uno dei più grandi uomini del secolo passato. Per questo a Salvini ho regalato un libro di Giorgio La Pira che speriamo riesca a leggere. La Pira forse è l'uomo politico meno studiato e meriterebbe un po' di attenzione". "Quella di Salvini - ha concluso il sindaco - è stata una visita anomala perché non ha seguito i protocolli ufficiali. Noi non eravamo stati avvisati ma dall'incontro il neo ministro ho avuto una buona sensazione e sono più ottimista rispetto a qualche giorno fa".