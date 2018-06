PALERMO - "Si è felicemente riattivato il tavolo delle trattative tra la società francese e gli ex lavoratori che lamentano il mancato reinserimento nella nuova struttura di Cefalù, appena inaugurata. Con uno sforzo corale e convergente dell'Azienda, dei lavoratori, dei sindacati e dei rispettivi legali sembra avere prospettive di positiva risoluzione stragiudiziale il complesso carteggio processuale". Così Giusi Bartolozzi, deputata di Forza Italia. Ieri il Club Med di Cefalù è stato riaperto nella sua nuova veste di resort di lusso. Ad accogliere gli ospiti della cerimonia di inaugurazione, davanti ai cancelli, c'erano a manifestare gli ex dipendenti che non sono stati riassunti dopo la bocciatura dell'accordo sostenuto da Uiltucs."Sento il dovere - aggiunge - di ringraziare personalmente l'assessore regionale Mariella Ippolito ed il Suo staff per il fattivo contributo apportato stamani nell'incontro tenuto presso il Dipartimento lavoro. Un grazie all'Azienda francese, al Suo presidente, Henry Giscard d'Estaing, per l'attenzione mostrata al territorio ed ai cittadini di Cefalu'"."Mi auguro che il tavolo delle trattative, rimandato al pomeriggio di domani 5 giugno, - conclude Bartolozzi - abbia tempi stringenti e positiva conclusione. Io certamente continuerò ad attivarmi in tal senso".