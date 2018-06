Ad aprire ufficialmente il meeting saranno presenti anche il primo cittadino di Cefalù, Rosario Lapunzina, e il presidente del consiglio comunale, Giovanni Iuppa. All’evento, moderato da Barbara Mirabella, esperta in PR e comunicazione, parteciperà l’Assessore Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, Sandro Pappalardo e la Sicilia Convention and Visitors Bureau. Tra gli ospiti dell’evento anche Federalberghi, Cefalù Hosts, la Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù con il suo presidente Giovanni Albano e anche Arnaldo Aiolfi, amministratore Delegato Italia e direttore progetti di Sviluppo Europa del Sud di Club Med. Il workshop rientra nel più ampio progetto #visitcefalu che vedrà la partecipazione di alcuni tra i più qualificati blogger e vlogger per i quali è stato studiato un programma di experience sul territorio di Cefalù. Domenica 10 ultima tappa per questi “ospiti digitali” con le escursioni che partiranno alle 10:00. Tra le location prescelte anche il Parco Astrofisico, Castelbuono, la Cantina Abbazia Sant’Anastasia, Rocca e Gole di Tiberio. Per i saluti, gran finale dalle 17:30, con wine music on the rock.

PALERMO - Una full immersion tra le più innovative ed efficaci modalità di promozione del territorio, attraverso il web e i social network. E' il Cefalù Blogger Day in programma il 9 giugno, a Cefalù. Il workshop dal titolo: “Travel Blogger e Web marketing: nuove frontiere della promozione turistica”, vedrà la presenza di Monica Nardella, presidente di AITB - Associazione italiana Travel Blogger e dell’autrice del libro “Web Marketing Turistico e oltre”, Michela Mazzotti. Non un semplice incontro formativo, ma un momento di confronto esclusivo cui parteciperanno, oltre agli specialist e agli aspiranti travel blogger, provenienti da tutto il Sud Italia, anche gli operatori del comparto e gli albergatori che, con le loro esperienze dirette, arricchiranno la platea di esperti del settore. L’intervento degli esperti di AITB punterà il focus sugli esempi virtuosi di chi si occupa di valorizzazione turistica su internet, sui concetti di ospitalità online ed offline, sull’importanza del territorio, della rete e dell'influencer marketing con veri e propri “Test e prove pratiche” sulle performance della comunicazione digitale. Cefalù diventerà, dunque, “capitale” del travel marketing, grazie all’iniziativa promossa dall’assessorato al turismo, diretto da Simone Lazzara, che ha promosso questo “Workshop”, totalmente gratuito, che si terrà nella suggestiva sala delle Capriate del Palazzo comunale di Cefalù.