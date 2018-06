Ha scatenato l'ira dei vegani il video che arriva direttamente dalla Cina di un piccolo crostaceo, pare una specie di gambero, che sarebbe riuscito "a mettersi in salvo" da una zuppa bollente preparata in un ristorante. Per farlo però è stato costretto ad amputarsi da solo una chela.Attenzione, immagini non adatte a persone sensibili.Il video dell'evasione, postato sul social media cinese Weibo, ha già totalizzato oltre un milione di visite, scrive il tabloid britannico Mirror. Il cuoco ha risposto agli appelli del web e pare abbia graziato il piccolo crostaceo.