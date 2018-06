Un invito a lasciare l'area pedonale si è trasformato in aggressione a pubblico ufficiale. È successo sabato sera, mentre una pattuglia della polizia municipale vigilava sul rispetto della zona pedonale. L'uomo, a bordo di una Smart, arrivato davanti ai vigili, si stava introducendo nel flusso più corposo di pedoni, rifiutando l'invito degli agenti di non eseguire la manovra. Il conducente ha iniziato ad urlare, insultandoli e minacciandoli di morte e mentre si procedeva alla sua identificazione, ha continuato ad inveire, sferrando uno schiaffo ad uno degli agenti, colpendo violentemente con lo sportello della macchina una vigilessa.Tramite la targa del veicolo, la centrale operativa della polizia municipale è risalita all'identità dell'uomo, F.V. di 46 anni, mentre i carabinieri lo intercettavano. Gli agenti si sono recati al pronto soccorso e sono risultati guaribili rispettivamente in cinque e due giorni. Appresa la notizia, il sindaco Leoluca Orlando ha auspicato che "l'aggressore sia sanzionato con severità perché nessuno pensi che comportamenti incivili e violenti possano passare in silenzio". Orlando esprime anche solidarietà ai due vigili coinvolti. Per il Csa, il sindacato più rappresentativo tra gli agenti di polizia municipale ribadisce "la solidarietà ai colleghi aggrediti, e ricorda che da troppo tempo denuncia l'escalation di aggressioni che subiscono gli operatori della Polizia Municipale di Palermo che quasi giornalmente vengono aggrediti sia fisicamente che verbalmente ad ogni azione di contrasto di comportamenti di inciviltà o illegali a cui sono preposti gli operatori del Corpo di polizia Municipale di Palermo". (ANSA).