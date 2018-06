Ferito ieri sera a colpi d'arma da fuoco in via Tertulliano, al rione Traiano a Napoli, Angelo Ranieri, 38 anni, è deceduto nella notte in ospedale. Era in strada quando è finito vittima dell'agguato.Soccorso e portato al vicino ospedale "San Paolo" è morto poco dopo a causa della gravità delle ferite. L'uomo aveva da poco lasciato l'abitazione della mamma quando è stato raggiunto, secondo una prima ricostruzione da alcuni sconosciuti, che gli hanno esploso contro alcuni colpi d'arma da fuoco. Indaga la polizia.