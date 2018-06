PALERMO - Finiscono in comunità e hanno il divieto di avvicinarsi ai centri commerciali. Centri che per quattro ragazzini erano diventati terra di conquista.I carabinieri della compagnia di San Lorenzo hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni. Vivono tutti allo Zen 2 da dove, secondo i militari delle stazione del rione palermitano, si sarebbero mossi per mettere a segno dodici furti, tra tentati e consumati, avvenuti tra novembre 2017 e aprile 2018 in altrettanti negozi del centro commerciale Conca d'Oro.Scaltri, veloci, pronti a tutto: così vengono descritti i minorenni di età compresa tra i 15 e i 17 anni. Non hanno fatto i conti le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza. La “baby gang” prediligeva i giubbotti. I ladri rompevano le placche antitaccheggio, li indossavano e uscivano dai negozi. Della refurtiva fanno parte anche un overboard e un orologio.Solo uno dei quattro ragazzi finisce in comunità. Un irriducibile: benché fermato in flagranza di reato, ha commesso altri furti. Per gli altre tre minorenni rigide le prescrizioni chieste dalla Procura: non uscire di casa prima delle 8:00, obbligo di rientro alle 20, non frequentare soggetti pregiudicati o ambienti a rischio di devianza, divieto assoluto di fare ingresso in centri commerciali e grandi magazzini di Palermo e provincia.