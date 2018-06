scritta su carta intestata del Brotzu, in cui si ipotizzava, racconta l'Unione Sarda, il malfunzionamento di un'apparecchiatura, indispensabile per operazioni come quella subita da Davide Colizzi. La famiglia sconvolta ha presentato una denunci e la Procura del capoluogo ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo.

Il pm Rossana Allieri ha sospeso la procedura di cremazione e ha disposto l'autopsia, subito dopo l'esposto dei familiari.

Nel registro degli indagati è stato iscritto Emiliano Maria Cirio, primario del reparto di Cardiochirurgia e a capo dell'equipe che ha effettuato l'intervento.

Un uomo di 49 anni è morto in ospedale tre giorni dopo un'operazione al cuore. È accaduto il 24 maggio al Brotzu di Cagliari. Poco dopo la famiglia della vittima ha ricevuto una lettera anonima,