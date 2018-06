RAGUSA - Firmata dai sindaci dei comuni iblei la convenzione per avviare il bando di gara per l'incremento dei flussi turistici nell'ambito territoriale afferente l'aeroporto di Comiso. Nella convenzione sono stati inseriti in extremis la somma di 1,7 milioni di euro stanziati dalla Regione con l'ultima legge Finanziaria.Il nuovo bando che punta ad incentivare le rotte per l'aeroporto di Comiso prevede una somma di 8,7 milioni compresi i fondi del Libero consorzio comunale di Ragusa, della Camera di commercio del Sud Est e del Comune di Ragusa. L'ente capofila del bando sarà il Comune di Comiso, mentre, la stazione appaltante sarà la Cuc (Centrale unica di committenza) Trinakria Sud dei Comuni di Comiso, Mazzarrone, Vittoria, Acate e Santa Croce Camerina. (ANSA).