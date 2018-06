E’ un’immagine politica ‘rinfrescata’ quella che viene trasmessa sui social network da parte del nuovo Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che pesca a piene mani dal privato. Da subito a lavoro concentrato davanti al proprio pc, disposto al dialogo, pronto a stringere mani e incontrare i sostenitori in strada.quella messa in atto sul profilo del premier sui social, incentrata sull’essere riconosciuto più come ‘uomo comune’ e ‘vicino alla gente’, dando agli utenti l'idea di poter far ‘sentire la propria voce’ tramite i loro commenti a foto che comunicano ottimismo, fiducia e serenità., apprezzo moltissimo anche questo modo di condividere con noi le vostre esperienze quotidiane, cose mai viste”, scrive appunto un utente. E poi un altro che, vedendo la foto di Conte per le strade in occasione della festa della Repubblica lo scorso 2 giugno, commenta: ”Questa è la prima volta in 31 anni della mia vita, che vedo un Presidente camminare spensierato al fianco dei cittadini, come se fossero i suoi migliori amici”. E qualcuno aggiunge: “Inizia bene Conte con un’immagine che vale più di mille parole. Il nuovo Presidente del Consiglio che carezza il futuro, tra la folla di gente sorridente”.