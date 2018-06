#colpadiSalvini. Con questo hashtag il ministro dell'Interno commenta in un tweet un articolo del Giornale sulla vicenda del bracciante maliano ucciso in Calabria, titolato: "Rivolta dei migranti contro Salvini: 'razzista, tua pacchia è finita'". Ieri a San Ferdinando il corteo dei connazionali del migrante per chiedere giustizia per l'omicidio di Soumaila Sacko, maliano 29enne sindacalista Usb ucciso a colpi di fucile. Caccia all'assassino, si cerca una Panda vecchio modello bianca.