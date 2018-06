Commozione, quindi, ma anche senso di responsabilità fra i siciliani che oggi garantiranno il sostegno parlamentare all'esecutivo M5S-Lega.

Alla fine, il giorno dell'aula è arrivato. Giuseppe Conte e i suoi ministri si presenteranno. Numeri un po' risicati, quelli della coalizione M5S-Lega nella "camera alta" ma che non dovrebbero creare grossi problemi al neo premier. Domani toccherà alla Camera, dove le cifre - però - sono più rassicuranti per il giurista scelto daFra i parlamentari pentastellati è forte l'entusiasmo per ilspecie per chi ha attraversato tutte le fasi del Movimento, dalle prime esperienze delle liste civiche "Amici di Beppe Grillo" fino all'exploit del marzo scorso. Questo lo sanno bene gli eletti in Sicilia, che alle ultime elezioni hanno ricevuto una storica investitura popolare: con il 48% dei consensi e il cappotto in tutti i collegi uninominali, l'isola è stata la seconda regione più grillina d'Italia, preceduta per qualche decimale dalla sola Campania."Meno di una settimana fa sembrava tutto finito, invece, tra poche ore, voteremo la fiducia al Governo dei cittadini" commenta, avvocato, grillino delle prima ora e senatore alla seconda legislatura. "Il 5 giugno - conclude il parlamentare etneo - sarà ricordato come il giorno del potere che torna nelle mani dei cittadini".L'ennese, archeologo eletto in Sicilia occidentale, racconta: "Un turbinio di emozioni e di chilometri percorsi lungo la mia Sicilia. Sono arrivato ieri sera con l'ultimo volo da Catania e adesso in aula a votare". In merito agli impegni parlamentari che lo aspettano da oggi, il senatore parla di "tanti cassetti da aprire" per comprendere i nodi lasciati dai governi precedenti: "Non sarà semplice, ma affronteremo il nostro compito con grande determinazione e grinta".Proiettato già alle prossime settimane è anche, medico di Sciacca, che nel voto di fiducia odierno non vede un semplice traguardo, ma un punto di partenza: "È un momento epocale, c’è una grande voglia di cambiamento che respiro nell’aria. Da oggi si lavora per portare avanti politiche per il lavoro, per i giovani, per l'ambiente, per la cultura e - soprattutto - per la salute. In questo campo lavoreremo con il neo ministro Giulia Grillo, come noi, siciliana doc"."Fare parte del governo del cambiamento significa assumersi la responsabilità di dare concretezza ai bisogni degli italiani e assicurare che vengano rispettati i punti nel contratto di governo". Così la senatrice, docente originaria del messinese, che ha aggiunto di sentirsi parte di un "riscatto sociale", dicendosi orgogliosa di far parte della legislatura con il più alto numero di parlamentari donne della storia italiana."Porteremo finalmente le nostre istanze nei palazzi" afferma, ambientalista e tecnico comunale, eletto a Palazzo Madama nel collegio uninominale di Gela. "Mentre sono su un treno che mi porta a Roma, - commenta il neo senatore - in tempo per un voto che sa già di futuro e che apre le porte dei palazzi del potere ai cittadini comuni, sento forte il senso di responsabilità per il ruolo assunto". Infine, guardando già alle prime iniziative da assumere in Parlamento, Lorefice sembra avere le idee chiare: "Il lavoro, l'agricoltura e la pesca sostenibile, la tutela ambientale e del territorio, la gestione pubblica dell'acqua, nonché la valorizzazione del grande patrimonio siciliano".