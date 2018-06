Sono due gli obiettivi dello stato di assedio a cui è stata sottoposta per alcune ore la provincia trapanese. Centocinquanta poliziotti, elicotteri, georadar: uno spiegamento di forze imponente.che in qualche modo potrebbero avere avuto a che fare, direttamente o indirettamente, con Matteo Messina Denaro. Gli agenti del Servizio centrale operativo e delle squadre mobili di Palermo e Trapani avrebbero individuato quello che fonti investigative definiscono un “nascondiglio”. Di più non trapela.Tra questi c'è Francesco Burrafato, medico chirurgo, 76 anni, ex primario all'ospedale di Castelvetrano. Nel suo caso i pubblici ministeri della Direzione distrettuale antimafia di Palermo, coordinati dal procuratore Francesco Lo Voi e dall'aggiunto Paolo Guido, sono partiti da un episodio datato nel tempo ma significativo. Un'utenza riconducibile al medico, prima che Messina Denaro diventasse latitante a partire dal 1993, aveva avuto dei contatti con un numero che secondo gli investigatori apparteneva al capomafia trapanese. È in casa del medico che sono stati sequestrati un computer e un tablet che adesso saranno analizzati.imprenditore nel settore del movimento terra, impegnato in grandi opere pubbliche e private. Ad esempio i lavori per le condotte idriche della diga Delia di Castelvetrano, il metanodotto tra Menfi e Mazara del Vallo e l’Acquedotto Montescuro Ovest che serve le province di Palermo, Agrigento e Trapani. Nel febbraio 2017 la sezione Misure di prevenzione del Tribunale trapanese ha sequestrato all'imprenditore beni per cinque milioni di euro.Leonardo Bianco di Santa Ninfa, Bartolomeo Turano di Salapartuta e Baldassare Di Gregorio di Mazara del Vallo. A quest'ultimo nome è legato un particolare curioso. Di Gregorio, titolare di un'autofficina di Mazara del Vallo, è considerato vicino a Vito Gondola, anziano boss mazarese. La macchina di Di Gregorio era stata imbottita di microspie. Ecco cosa hanno annotato i poliziotti della Squadra mobile di Trapani: “Era, invece, Di Gregorio ad ammettere di aver conosciuto e in qualche modo frequentato il latitante in un periodo non meglio indicato; Baldo aggiungeva anche una nota di colore, raccontando di una circostanza in cui egli si era trovato presente ad una partita a carte nel corso della quale Messina Denaro ed altri soggetti non specificati avevano utilizzato un mazzo di carte truccate”.