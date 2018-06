PALERMO - Una nuova grana giudiziaria per Ksm. Il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero Siro De Flammineis, ha disposto il sequestro di 800 mila euro da conti e depositi della società di vigilanza privata. A tanto ammonta l'Iva che non sarebbe stata versata nel 2014. Si tratta di un provvedimento cosiddetto "per equivalente", e cioè fino a coprire il mancato pagamento.

Il reato fiscale viene contestato dai finanzieri a Filippo Basile, figlio del patron Rosario, che all'epoca era amministratore delegato della società. Immediato sarà il ricorso al Tribunale del Riesame da parte del difensore, l'avvocato Sergio Monaco, che si dice "stupito" del provvedimento “visto che Basile ha chiesto la rateizzazione del debito all'Agenzia delle Entrate e sta regolarmente pagando”. Una rateizzazione che avrebbe dovuto fare venire meno l'esistenza stessa del reato. che all'epoca era amministratore delegato della società. Immediato sarà il ricorso al Tribunale del Riesame da parte del difensore, l'avvocato Sergio Monaco, che si dice "stupito" del provvedimento “visto che Basile ha chiesto la rateizzazione del debito all'Agenzia delle Entrate e sta regolarmente pagando”. Una rateizzazione che avrebbe dovuto fare venire meno l'esistenza stessa del reato.

avrebbe cercato prima di non fare nascere il bambino e poi di non riconoscerlo. Quando fu chiaro non solo che la donna non avrebbe abortito, ma che il figlio che portava in grembo era di Basile (una consulenza sul Dna, allegata al processo civile, stabiliva una compatibilità del 99,9 per cento) sarebbe scattata la ritorsione dell'imprenditore che avrebbe licenziato la dipendente e fatto “carte false” per screditarla. Nel corso di un interrogatorio davanti al gip Basile aveva respinto l'accusa di avere ordito un piano contro la donna, ma si era detto pronto ad assumersi le proprie responsabilità. Il Tribunale civile ha infine stabilito che quel figlio è suo.

sfociata nel rinvio a giudizio del padre. La sua posizione, però, è stata archiviata. Secondo l'accusa, Basile senior