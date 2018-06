PALERMO - Avvenimenti previsti per oggi, martedì 5 giugno, in Sicilia.1) AGRIGENTO - Libero consorzio comunale, aula Giglia, ore 09:00 Meeting formativo, promosso dalla cooperativa Proxima, dal titolo "Verso la creazione di buone pratiche di partnership nella lotta contro la tratta".2) CATANIA - Palazzo di Giustizia, Terza Sezione Penale, ore 09:00 Udienza del processo a 3 medici dell'ospedale Santo Bambino, tutte donne, sulla nascita, il 2 luglio del 2105, di un bimbo con gravissimi disturbi neurologici perché, secondo l'accusa, due di loro a fine turno avrebbero ritardato ad intervenire con un parto cesareo per non restare ancora al lavoro.3) CATANIA - Palazzo di Giustizia, Tribunale, Prima sezione penale, ore 09:00 Udienza del processo a 16 persone accusate di bancarotta fraudolenta in relazione al dissesto della compagnia aerea low cost Wind Jet. Tra gli imputati l'imprenditore ed ex patron del Catania Calcio Nino Pulvirenti.4) PALERMO - Piazza Indipendenza, ore 09:30 Manifestazione di protesta dei dipendenti regionali promossa dai sindacati autonomi Cobas-Codir, Sadirs, Siad e Ugl. In contemporanea manifestazione a Catania davanti la sede della Presidenza della Regione, in via Beato Bernardo.5) PALERMO - Grand Hotel Piazza Borsa, via dei Cartari 18, ore 10:30 Aegean Airlines e Gesap, la società che gestisce l'aeroporto di Palermo Falcone e Borsellino, presentano il nuovo collegamento Palermo/Atene. Partecipano per Aegean Angie Prokopiou, Head of International Markets Activation e Sandro Melis, Country Sales Manager & Legal Representative Italy, il presidente della Gesap Fabio Giambrone e l'Ad Giuseppe Mistretta.6) PALERMO - Palazzo delle Aquile, ore 11:30 Presentazione del report finale di Smarter Cities Challenge, messo a punto da un team di esperti Ibm per aiutare la città a trasformarsi in un comune ancora più inclusivo per migranti, nuovi residenti e cittadini, attraverso l'uso della tecnologia e di partnership sostenibili.7) PALERMO - Porto, Pontile Piave Sud - Costa Fascinosa, ore 11:30 Nell'ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile, promosso dall'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), e in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, Cmcc (Centro EuroMediterraneo sui Cambiamenti Climatici) e Costa Crociere promuovono il convegno "Mare Sostenibile" dedicato al tema della tutela dell'ambiente marino.8) PALERMO - chiostro della Questura, Piazza della Vittoria, ore 16:00 Dibattito sul tema della corruzione e presentazione del libro "La corruzione spiegata ai ragazzi che hanno a cuore il futuro del loro paese" di Raffaele Cantone e Francesco Caringella. Modera Alessandro Galimberti, giornalista de "Il Sole 24 Ore" e Presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia.9) CATANIA - Palazzo Bonaventura, via Vincenzo Giuffrida 160, ore 17:00 Incontro organizzato dalla Cisl con il candidato sindaco del M5S Giovanni Grasso.10) PALERMO - La Feltrinelli, via Cavour 133, ore 18:00 Claudia Di Natale presenta il suo romanzo "Notti a La Habana" insieme a Salvatore Lo Bue e Sandro Santos.11) PALERMO, ORE 18:30, caserma "Carlo Alberto Dalla Chiesa", corso Vittorio Emanuele, cerimonia per il 204/mo anniversario della fondazione dell'Arma dei carabinieri. Analoghe manifestazioni si terranno in tutte le province siciliane.12) PALERMO - Associazione Flavio Beninati, ore 18:30 Presentazione del romanzo "Un weekend lungo una vita", di Aurelia Noto. Dialogano con l'autrice, l'editor Beatrice Agnello e la psicologa Leonora Cupane. Letture di Rita Ferrante.13) CATANIA - Piazza Currò, ore 20:30 Accensione dell'illuminazione delle Terme dell'Indirizzo. Partecipano, tra gli altri, l'assessore regionale ai Beni Culturali Sebastiano Tusa, il sindaco Enzo Bianco ed il direttore del Polo Regionale di Catania per i siti Culturali Maria Costanza Lentini. (ANSA).