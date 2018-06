presso l'Aula Magna dell'Istituto comprensivo 'F. P. Polizzano'. All'incontro hanno partecipato il presidente

della sezione Fidapa di Gangi Sara Salvo, la referente locale del progetto Antonella Castiglione, la referente del Distretto Sicilia Francesca Sindoni, la dirigente scolastica Maria Di Vuono, il presidente del consiglio comunale di Gangi Roberto Domina e numerosi genitori, insegnanti e studenti dell'istituto.

Per Roberto Domina "l'adozione della Carta Dei Diritti della Bambina sottolinea quanto fondamentale sia sensibilizzare l’opinione pubblica a un’azione mirata al rispetto della persona, alla consapevolezza dei diritti.

Insieme alla sezione locale della Fidapa - conclude - proseguiremo ad incentivare percorsi per educare alla parità e al contrasto della violenza di genere".

GANGI (PALERMO) - La tutela dei diritti delle donne è stata al centro dell'incontro che a Gangi, nel Palermitano, ha portato alla consegna simbolica e alla illustrazione della 'Carta dei Diritti della Bambina' nel corso di una manifestazione tenutasiLa Carta, che è stata rivista e adattata alle sole bambine nel 2016 dalla BPW EUROPA e Italia, è stata ispirata dalla Convenzione Onu sui diritti del fanciullo del 1989. La Fidapa l'ha adottata e la sezione di Gangi ha voluto condividere tale adozione con il consiglio comunale."La Carta - si legge in una nota - deve essere letta come una premessa fondamentale per l'affermazione e la tutela dei Diritti delle donne fin dalla nascita. "Insieme al nutrito gruppo di fidapine presenti - afferma Sara Salvo - auguro a tutte le donne, giovani e meno giovani, che la piccola goccia che abbiamo instillato oggi nel nostro paese diventi una grande sorgente".