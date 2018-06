Gli esami di maturità sono alle porte. La prova finale a conclusione del ciclo scolastico di secondo grado avrà luogo nelle prossime settimane e interesseràche esamineranno i candidati.Una circolare del Miur ha di fatto rinnovato il divieto - già stabilito negli anni scorsi - di usare smartphone, tablet e pc durante le prove. Per le ragazze e i ragazzi che affronteranno esami scritti di tipo scientifico, è previsto l'utilizzo di calcolatrici adatte che dovranno, però, essere consegnate alla commissione il giorno dell'esame d'italiano, per un controllo preventivo.Prove con "modalità speciali" per gli alunni affetti da disabilità visive e per i candidati che sosterranno la maturità da istituti carcerari o ospedali. La normativa vigente prevede l'invio del plico sia in via telematica che cartacea.-nelle sue varie tipologie fra tema, saggio breve e analisi testuale-, gli studenti dovranno presentarsi la mattina di, e l'elaborato dovrà essere consegnato entro sei ore.. Al liceo classico sarà una versione di greco, un compito di matematica matematica al liceo scientifico, mentre saranno di diverso genere le verifiche scritte che dovranno essere svolte in tutte le altre scuole: dal liceo delle scienze umane a quello coreutico e musicale, passando per tutti gli altri istituti, il secondo step della maturità varia a seconda degli indirizzi interni.Molteplici anche le modalità di svolgimento della: il test verrà elaborato dalle singole commissioni ed è programmato perLa, che si effettua nei Licei e negli Istituti tecnici presso i quali sono presenti i progetti sperimentali di doppio diploma italo-francese Esabac ed Esabac Techno (circa 8mila studenti) e nei Licei con sezioni ad opzione internazionale spagnola, tedesca e cinese, è. Terminata la fase degli scritti, verranno calendarizzati i colloqui orali.