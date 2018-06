Così, fra poco meno di un mese in tre ore sarà possibile raggiungere la capitale greca grazie ad un volo diretto che conta già migliaia di prenotazioni: “In questo senso questa rotta sta già dando grandi riscontri – ha detto Sandro Melis rappresentante legale della compagnia greca presente all'incontro -”. Da Palermo partiranno fino a tre voli settimanali, il lunedì, giovedì e il sabato con tariffe promozionali a partire da 70 euro.

La compagnia mette a disposizione dei passeggeri la possibilità di acquistare biglietti economici portando semplicemente un bagaglio a mano, o la possibilità di portare valigie aggiuntive a pagamento. Acquistando il biglietto sarà inoltre possibile scegliere il posto preferito a bordo. Infine la compagnia greca ha previsto una serie di servizi, compreso di cibo e bevande gratuite, adatte alle famiglie con bambini.

“La storia della compagnia è una garanzia per noi e per tutti i nostri passeggeri – ha sottolineato Giambrone. Un tassello importante che permetterà all'aeroporto di crescere ancora di più”. Per il numero uno di Gesap le cifre parlano chiaro: “Oggi Palermo segna un incremento del 17 per cento per quanto riguarda il traffico interno e un incremento del 33 per cento rispetto al traffico aereo internazionale. Quest'anno insomma chiuderemo con un numero straordinario di passeggeri, circa 7milioni. Un successo straordinario, anche grazie alla sintonia con l'Amministrazione, che fa della nostra città un punto di riferimento per l'intera regione e che pone il nostro aeroporto al secondo posto in Italia”.

