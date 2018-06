che lo ha azzannato ad una gamba ed è morto dissanguato Giuseppe Secci, l'operaio forestale di 65 anni il cui cadavere era stato trovato nel terreno vicino alla sua abitazione, giovedì scorso, a Villaputzu. Oggi il medico legale Roberto Demontis, incaricato dalla Procura di Cagliari, ha eseguito l'autopsia, nel corso della quale sono emersi i nuovi elementi che danno una rilettura sulle cause della morte.mentre si trovava nel suo terreno: forse cercava di fuggire quando il cinghiale lo ha raggiunto e lo ha azzannato recidendogli un'arteria della gamba. A causa della forte perdita di sangue, l'operaio forestale ha perso subito i sensi, senza riuscire nemmeno a dare l'allarme, ed è morto dissanguato. Secci era uscito di casa mercoledì scorso per andare al lavoro, ma non è mai arrivato. Il giorno dopo i familiari ne avevano denunciato la scomparsa, nel pomeriggio di giovedì la scoperta del cadavere.