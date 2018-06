Era abituata a farlo, ma da imputato è diverso. Non è più un magistrato rispettato, adesso è sotto accusa per associazione a delinquere, corruzione, falso e abuso d'ufficio. Non deve solo respingere le contestazioni dei pubblici ministeri di Caltanissetta, ma deve difendere la sua reputazione.dei beni confiscati alla mafia che si celebra davanti al Tribunale nisseno Siede accanto ai suoi legali, gli avvocati Ninni Reina e Antonio Sottosanti. Finora era rimasta defilata. Lo scorso aprile aveva rotto il silenzio rilasciando un'intervista a Panorama, oggi partecipa all'udienza. Fa pure delle dichiarazioni spontanee per giustificare la sua mancata partecipazione. Ha avuto problemi di salute. Gli stessi problemi di salute per i quali aveva chiesto di rinviare il procedimento disciplinare che al Csm si è concluso con la sua momentanea radiazione (il magistrato può fare ricorso contro la decisione dell'organo di autogoverno delle toghe). Annuncia che ricorrerà anche altre volte alle dichiarazioni spontanee, segno della sua volontà di stare nel processo, di battagliare per dimostrare che il sistema desolante venuto fuori dalle indagini in realtà non è esistito.del Tribunale di Palermo, radiata dalla magistratura, ci sono il padre del magistrato, Vittorio Saguto, il marito Lorenzo Caramma e il figlio Emanuele, gli amministratori giudiziari Gaetano Cappellano Seminara, Walter Virga, Aulo Gigante e Nicola Santangelo, il colonnello della Dia Rosolino Nasca, i docenti universitari Roberto Di Maria e Carmelo Provenzano, la moglie e la collaboratrice di Provenzano, Maria Ingrao e Calogera Manta, l'ex prefetto di Palermo Francesca Cannizzo, l'ex giudice della sezione misure di prevenzione Lorenzo Chiaramonte.