Dopo il via libera dal Senato, arrivato ieri sera, il premier Giuseppe Conte si appresta a ricevere il voto di fiducia anche alla Camera. Il nuovo esecutivo è stato approvato da 171 senatori (109 del M5S, 58 della Lega, 4 del gruppo misto). I voti contrari sono stati 117, provenienti quasi interamente dai gruppi di Pd e Forza Italia, mentre i 18 di Fratelli d'Italia e altri nove inquilini di Palazzo Madama - fra misto e autonomisti - si sono astenuti.Oggi toccherà a Montecitorio, dove già questa mattina è in corso il dibattito parlamentare. A Conte spetterà replicare ed esporre il proprio programma di governo alle 15:40, mentre il voto di fiducia è atteso per le 17:40.Se le forze politiche dovessero confermare le intenzioni già espresse ieri nel voto al Senato, il governo giallo-verde riceverà l'ok dai. Le opposizioni sarebbero invece a quota 245: 111 sono gli eletti alla Camera del Pd, 105 quelli di Forza Italia, 14 quelli di LeU e 15 quelli del misto propensi per il voto contrario. Anche in questo caso, Fdi con i suoi 32 seggi, sarebbe orientata verso l'astensione.