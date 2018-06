Alta tensione in aula alla Camera nel dibattito sulla fiducia al governo Conte. Il premier, interrotto mentre parla del conflitto d'interessi, accusa i deputati dell'opposizione di avere 'ognuno il suo'. Poi, il capogruppo del Pd Delrio attacca: 'Studi, rispetti la Costituzione, riscriva quel programma e la lista dei ministri. Non faccia il pupazzo dei partiti'. Nella replica di Conte, l'annuncio di novità sulle banche popolari. Il governo punta sulla crescita, ma il debito continuerà a scendere. Sulla Buona scuola 'criticità, ma non ci saranno stravolgimenti'. Botta e risposta con l'Anac: 'Prevenga di più', dice il premier; 'Siamo stupiti, venga alla relazione annuale', la replica. Borsa in lieve rialzo, sale anche lo spread a 245 punti base.