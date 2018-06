del Comune è stato infatti nominato nuovo Segretario generale della Città metropolitana, ossia l'ex Provincia. A firmare la nomina è stato sempre il sindaco Leoluca Orlando, che prima come sindaco della quinta città d'Italia ha scelto Vella per il Comune e oggi, in qualità sindaco metropolitano, lo ha scelto per l'ex Provincia. Per legge, infatti, i primi cittadini di Palermo, Catania e Messina sono di diritto anche sindaci della Città metropolitana (almeno per ora).occuperà entrambe le poltrone, almeno fino a quando Orlando non nominerà un successore per il Comune. Il neo Segretario, con alle spalle una lunga esperienza anche all'ex Provincia di Agrigento, prende così il posto di Salvatore Currao, andato in pensione il primo giugno. Una singolare coincidenza, visto che era stato proprio Currao a precederlo come Segretario pro tempore a piazza Pretoria., visto che al momento l'amministrazione è priva al momento sia del Capo di Gabinetto che del Direttore generale e che quella del Segretario è divenuta così una casella cruciale nella gestione della burocrazia del capoluogo. "Ringrazio il dottor Vella - ha dichiarato il Sindaco - per la sua disponibilità a supportare il lavoro dell'Amministrazione comunale nella fase di individuazione del nuovo vertice burocratico dell'ente..