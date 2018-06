"Sono stati giorni intensi, caratterizzati da molte salite", scrive il neo capogruppo sul suo profilo Facebook ringraziando i colleghi "che hanno deciso di affidarmi - prosegue - questo delicato ruolo". Ripercorrendo le tappe della formazione dell'esecutivo Conte ricorda: "Lungo il nostro cammino abbiamo incontrato tanti ostacoli ma non abbiamo mai mollato. Ci siamo sempre rimboccati le maniche e abbiamo lavorato con serietà e determinazione. Perché era quello che ci avevano chiesto 11 milioni di elettori lo scorso 4 marzo. Alla fine ce l’abbiamo fatta, abbiamo fatto nascere il governo del cambiamento. scrive il neo capogruppo sul suo profilo Facebook ringraziando i colleghi "che hanno deciso di affidarmi - prosegue - questo delicato ruolo". Ripercorrendo le tappe della formazione dell'esecutivo Conte ricorda: "Lungo il nostro cammino abbiamo incontrato tanti ostacoli ma non abbiamo mai mollato. Ci siamo sempre rimboccati le maniche e abbiamo lavorato con serietà e determinazione. Perché era quello che ci avevano chiesto 11 milioni di elettori lo scorso 4 marzo. Alla fine ce l’abbiamo fatta, abbiamo fatto nascere il governo del cambiamento.

Sicuramente non sono mancate le emozioni - prosegue -, tante emozioni.

In Parlamento lavoreremo senza sosta, come nostra consuetudine. Siamo il gruppo più numeroso, sia alla Camera che al Senato, e avremo la possibilità di farci rispettare da tutti portando avanti un’azione politica concreta, serrata e seria.

Vi prometto che daremo il massimo per rappresentare al meglio tutti gli italiani che hanno riposto la loro fiducia in noi. Non vi deluderemo".

D'Uva è stato eletto, insieme con il nuovo capogruppo al Senato Stefano Patuanelli, dall'assemblea dei gruppi pentastellati che si è riunita nella tarda serata di ieri per designare i nuovi responsabili dopo che la catanese Giulia Grillo e Danilo Toninelli, ex capigruppo di Camera e Senato, hanno assunto gli incarichi rispettivamente di ministro della Salute e delle Infrastrutture nel governo Lega-M5s. D'Uva, 30 anni, è al suo secondo mandato da parlamentare ed è stato eletto nel collegio uninominale di Messina con quasi 60mila voti. nella scorsa legislatura è stato componente della commissione Cultura di Montecitorio e della commissione parlamentare antimafia.