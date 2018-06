Parte anche quest’anno l’iniziativa del FAI – Fondo Ambientale Italiano – con il patrocinio del MIBACT – Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – e in collaborazione con Intesa San Paolo. Il concorso si propone di valorizzare luoghi d’interesse artistico e storico attraverso dei fondi, stanziati anche dall’UE., attraverso il portale web del FAI. I primi tre siti classificati riceveranno dei premi che varieranno dai 50 mila euro, destinati al primo, fino ai 30 mila, per il terzo, che potranno servire per una ristrutturazione o un ammodernamento del sito d’interesse storico-culturale. Inoltre quei luoghi che avranno avuto almeno 50 mila preferenze saranno premiati con 5 mila euro. Per votare basta andare sul sito www.iluoghidelcuore.it , iscriversi in pochi passaggi e votare il proprio ‘luogo del cuore’ entro il 30 novembre 2018.