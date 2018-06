Il termine era previsto per il 31 maggio, ma - stando alla comunicazione del dipartimento regionale - sono ancora in corso le verifiche relative ai requisiti dei formatori. Da qui, la necessità della proroga.

si darebbe il via alla creazione

di un nuovo albo,

un elenco nel quale "confluiscono" le nuove richieste di lavoro nel settore. A questo elenco si potrebbe fare ricorso "esclusivamente nelle ipotesi di impossibilità di reperire le relative figure professionali nell'ambito" del vecchio albo.

per personale docente e non docente. Il decreto dell'Assessorato è stato firmato ieri dal dirigente generale Gianni Silva ed è stato pubblicato oggi sul sito della Regione siciliana.L'Albo, ovvero l'elenco unico ad esaurimento nel quale far confluire tutti gli operatori e i docenti della formazione professionale assunti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2008, è il "serbatoio" da cui dovranno approvvigionarsi tutti gli enti del settore che accederanno ai finanziamenti pubblici. L'assessore Roberto Lagalla ha da poco reso noto che è stato pubblicato​,​ su​l sito​ del Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione professionale​ ​il Catalogo dell’offerta formativa relativa alla prima fase di sperimentazione dell’Avviso 2/2018, che mette a bando 125 milioni di euro.Se dovesse essere approvato un emendamento del governo Musumeci al disegno di legge Stralcio, il cosiddetto "collegato" che dovrebbe essere discusso dopo la prima metà di giugno,