“Già subito da mezzogiorno abbiamo riscontrato problemi sul sito – racconta Elvira Martino, dipendente di un ente di formazione -. Non funzionava, riportava messaggi circa errori tecnici. Si riscontravano diverse difficoltà, per esempio a a selezionare i comuni della provincia di Palermo o di Trapani. Tanti ragazzi volevano iscriversi e molti non ci sono riusciti”.

"Queste associazioni datoriali ANFOP e ASEF, rappresentative degli Enti di Formazione in Sicilia, hanno ricevuto numerose segnalazioni circa il malfunzionamento delle piattaforme gestionali per le pre-iscrizioni di cui all’avviso 2 - scrivono Joseph Cristophe Zambito, Gabriele Albergoni e Bendetto Scuderi -. Prendiamo atto dell'impossibilità di utilizzo delle piattaforme, già dai primi minuti dall'apertura delle stesse, pertanto, con la presente Chiedono a codesto Assessorato che si proceda con la massima urgenza a:

a) bloccare immediatamente la procedura di caricamento delle domande ai fini di consentire un'adeguata gestione della piattaforma che non dia adito a possibili disparità fra enti nell'accesso alle riserve di risorse;

b) provvedere al miglioramento del funzionamento delle piattaforme, ai fini di garantire a tutti gli enti le stesse condizioni di utilizzo; c) di comunicare agli enti e ai candidati le ulteriori modalità e tempistiche di gestione delle procedure".

Il sistema informatico di accesso ai nuovi corsi dell'Avviso 2 di è andato in tilt. Tutto bloccato. Nel giorno più atteso per il riavvio – online - delle iscrizioni al sistema regionale di formazione professionale, molti non sono riusciti ad accedere al portale, perché all'improvviso è apparsa una schermata bianca. La Regione invita alla calma e non vuol sentire parlare di flop: solo un rallentamento nel sito dovuto al grande accesso di domande. Ma nessuna paura, spiegano dal dipartimento Formazione: questo non un click day e c'è ancora tanto tempo per iscriversi.sono riusciti a completare la procedura., ci sono decine di giovani che attendono, da diverse ore, di poter depositare i propri dati nella piattaforma lanciata dalla Regione. L'attesa, purtroppo, è inutile e Benedetto Scuderi, presidente dell'Asef, è disarmato. “È tutto paralizzato – spiega Scuderi a LiveSicilia – attraverso il catalogo dell'offerta formativa l'utenza doveva poter iscriversi scegliendo corsi e enti, tutto questo viene inficiato dal malfunzionamento del sistema informatico, nonostante fossero state date rassicurazioni dal gestore del sistema all'assessore e al dirigente generale del dipartimento”.“Stiamo provando a inserire i dati su internet da diverse ore – racconta il docente Giuseppe Milazzo – ma nonostante gli sforzi della Regione, il portale non funziona, è tutto fermo”. “L'utente – insiste Scuderi - non può iscriversi ad alcun corso, il sistema è imballato, non riesce a supportare il carico di dati”.dovuto alla portanza del sistema.non c'è un problema per cui si rischia di restare fuori. C'è tempo fino al 21 giugno. Adesso sono in corso di implementazione per migliorare questo problema che è sotto controllo. Avevamo previsto l'afflusso, aumentando la capacità del quattrocento per cento, ma sono le prime ore. Ribadisco: non essendo un click day non ci sono grossi problemi”. Insomma, niente panico, dicono dalla Regione: “Siamo sul pezzo e comunque se fosse necessario si potrà intervenire in via amministrativa con una proroga”, assicura il dirigente, che fa sapere che comunque sono già quattromila le persone che risultano iscritte.