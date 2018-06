Il governo Conte ottiene la fiducia alla Camera con 350 voti a favore, 236 contrari e 35 astenuti.La proclamazione del risultato della votazione è stata salutata da un lungo e forte applauso della maggioranza in piedi e con un coro da stadio al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che veniva abbracciato dai ministri. Con le dita, Conte ha fatto il gesto di restituire l'applauso ai deputati. Nella concitazione, una deputata di M5S è scivolata a pochi passi dal banco del governo.Il Parlamento ha così concluso le procedure per l'attribuzione della fiducia all'Esecutivo emerso delle elezioni del 4 marzo scorso, guidato da Giuseppe Conte e sostenuto dalla maggioranza M5S-Lega. Nel centrodestra confermati il 'no' di Forza Italia e l'astensione da parte di Fratelli d'Italia.