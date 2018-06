Due persone, due operai di Bari, sono morte in un incidente stradale che ha visto coinvolti un furgone e un mezzo pesante sull'A1 Milano-Napoli, nel tratto tra Anagni e Ferentino in direzione Napoli all'altezza del km 604. Lo riferisce Autostrade per l'Italia precisando che sul luogo dell'evento, oltre al personale della Direzione 5° Tronco di Milano, sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici.Attualmente il traffico scorre su una corsia e si registrano cinque chilometri di coda. Autostrade per l'Italia consiglia a tutti coloro che sono diretti verso Napoli di uscire ad Anagni e di percorrere la Casilina fino a Ferentino.