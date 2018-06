In pieno giorno, e a pochi metri dalla centralissima via Maqueda, il suo aggressore è entrato in azione in via San Nicolò all'Albergheria.la vittima ha cominciato ad urlare e le sue richieste d'aiuto sono subito arrivate a chi si trovava nella zona, al punto che l'uomo ha rischiato il linciaggio e si è nascosto nel suo appartamento, perché inseguito da uno dei parenti della vittima, che avrebbe voluto farsi giustizia da solo.l'uomo è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale. Si tratta di un 25enne, Boateng Samuel Amissiah, figlio di immigrati, ma nato a Palermo e residente nel centro storico da tempo. Con non poca fatica gli agenti sono riusciti a far uscire il ragazzo dall'abitazione e a condurle in auto. Indossava degli abiti diversi, si era velocemente cambiato gettando la sua maglietta tra i rifiuti. Durante il tragitto dalla palazzina al mezzo della polizia, in molti hanno inveito contro di lui.Anche in quel caso l'aggressione è avvenuta nell'area compresa tra la chiesa di Casa Professa e il mercato: la giovane è stata afferrata per un braccio.anche lei ha raccontato alla polizia di essere stata avvicinata da un uomo che l'ha molestata. Si è ribellata, ha urlato con tutte le sue forze e l'aggressore si è dato alla fuga.