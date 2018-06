". Così Rocco Casalino ha commentato la sua nuova stanza al primo piano diIl quarantaseienne, ex concorrente del Grande Fratello, è approdato qualche giorno fa nella sede del Consiglio dei Ministri per prendere possesso degli ambienti adibiti a quartier generale della piattaforma Rousseau. Casalino avrà il compito di gestire la comunicazione del presidente del Consiglio Giuseppe Conte.Secondo quanto riportato da Repubblica, lo spin doctor del Movimento 5 stelle non avrebbe per niente gradito l'ufficio a lui riservato. Giunto nel palazzo del governo, sarebbe rimasto particolarmente deluso dagli spazi e da un arredamento