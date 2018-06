primo si trova in via Malaspina, il secondo in piazza Noce. Gli agenti hanno accertato che si effettuava la raccolta di scommesse. I titolari sono stati segnalati

all’autorità giudiziaria con il sequestro preventivo dell’immobile e di tutta l’attrezzatura che si trovava all’interno. G

ià in passato il locale di via Malaspina era stato sequestrato per lo stesso motivo ed il titolare era, già, stato denunciato.

Nel corso dei servizi è stato sequestrato un pub in Piazza Aragona: in questo caso, il titolare aveva avviato l'attività di somministrazione di cibo e bevande senza alcuna licenza: i poliziotti, dopo alcuni sopralluoghi ed accertamenti, hanno effettuato un accesso ispettivo e scoperto che l'attività era priva di licenza. A conclusione del controllo, è stato posto sotto sequestro il locale ed elevato un verbale di 5000 euro al titolare.

Sono stati effettuati, inoltre, altri controlli a numerosi locali della “movida” notturna, in particolare a quelli che, con musica ad alto volume, disturbano le notti dei residenti. Le posizioni sono al vaglio degli agenti che, in caso di riscontro positivo, eleveranno sanzioni.

