Lo ha detto il candidato sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, nel corso di una conferenza stampa convocata a distanza di 24 ore dalle dichiarazioni rese dal suo avversario, Vito Galluffo, in merito alle indagini che riguardano l'attività amministrativa del Comune di Erice. Rispondendo a Galluffo, che ieri aveva puntato il dito proprio contro l'ex sindaco della città della vetta chiedendo anche "chiarezza" alla magistratura "perchè i trapanesi - le sue parole - hanno il diritto di conoscere prima delle votazioni", Tranchida ha affermato: "Alcune delle cose dette da Galluffo sono riscontrabili in una serie di esposti anonimi che circa quattro anni fa inondarono gli uffici della pubblica amministrazione e dell'autorità giudiziaria che appronfondì e derubricò".nei suoi confronti che sarebbe stato intentato da Galluffo. L'obiettivo dell'avvocato penalista, secondo Tranchida, sarebbe uno solo: "Frenare la mia corsa - ha affermato -, abbattermi politicamente". Alla base delle accuse ci sarebbe quindi "l'odio di Galluffo nei miei confronti", ha aggiunto Tranchida. L'avvocato sarebbe mosso da un sentimento di "vendetta" e dalla voglia di "regolare dei conti". Tutto, infatti, secondo la narazione di Tranchida, partirebbe dal 2007 e dall'allontanamento dalla giunta di Erice del figlio dell'avvocato: "Da mio assessore difendeva alcuni 'personaggi' del quartiere San Giuliano mentre io, da sindaco, chiedevo alle forze dell'ordine di intervenire in quella zona".