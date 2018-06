PALERMO - Passo avanti verso la riapertura del viadotto Petrusa sulla strada statale 122 di Agrigento, chiuso da circa 16 mesi. Sono stati sbloccati i fondi per la ricostruzione dell'infrastruttura: oltre 2 milioni e 700 mila euro. Pubblicato in Gazzetta ufficiale il bando di gara.Dopo il via libera dell'Anas e dei sindacati, il progetto di rifacimento va verso la realizzazione. L'intervento dovrebbe durate al massimo 300 giorni. L'appalto verrà aggiudicato mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, assegnando un massimo di 30 punti al prezzo e un massimo di 70 punti alla componente qualitativa, con la finalità di valorizzare pienamente la qualità delle offerte.