. Chi sono gli eroi? Una legge del 2004 aveva istituito la "Medaglia d'oro al valore civile della Regione siciliana", un'onorificenza che viene conferita dal presidente della Regione ai familiari dei cittadini siciliani, vivi o morti, che hanno compiuto atti eroici o anche a cittadini non siciliani che hanno perso la vita in atti eroici a favore del popolo siciliano., vuole introdurre adesso è la possibilità di assegnare ad eventuali orfani o vedove degli eroi insigniti della medaglia (solo a quelli residenti in Sicilia), oltre a "un contributo una tantum di 50 mila euro per nucleo familiare". I fondi per le onorificenze e i vitalizi sono stati quantificati in 170 mila euro annui per gli anni dal 2018 al 2020 e saranno prelevati dal capitolo di bilancio relativo ai rimborsi delle tasse che rientrano nelle casse della Regione siciliana.è atteso il prossimo 12 giugno, tra il primo e il secondo turno delle elezioni amministrative. Non è escluso quindi, considerato il fatto che molti deputati regionali saranno impegnati in vista di importanti ballottaggi, che la discussione del ddl possa slittare alla fine di giugno o ai primi di luglio. Quando si discuterà anche di quella norma che istituisce un vitalizio per gli eroi di Sicilia.