PALERMO - "Sempre a spasso, sempre in campagna elettorale, da leader politico con uno slogan dopo l'altro. L'ultimo: 'Basta immigrati a spasso'. Ministro, lei da giorni si occupa di ordine pubblico e della sicurezza di tutti noi, insomma cose serie. Quindi #Salvini, basta ministri a spasso!". Così il senatore del Pd, Davide Faraone che su Twitter posta una sua foto mentre espone uno dei suoi cartelli che in questi giorni sta indirizzando al governo. Questa volta lo "dedica" al ministro degli Interni, Matteo Salvini scrivendo "Salvini, basta ministri a spasso!".Il ministro, infatti, oggi ha postato un tweet in cui afferma di voler costruire più centri per i rimpatri dove i migranti possano restare invece di girare "per le città facendo confusione".