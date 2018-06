el primo caso, gli agenti sono intervenuti dopo la segnalazione di un furto nei locali di un distributore di carburante. Sul posto i poliziotti, anche attraverso le immagini dell’impianto di videosorveglianza, hanno constatato che il ladro, dopo avere forzato un cancello aveva sfondato la porta d’ingresso.

Nel secondo caso, pochi minuti dopo, un’altra volante è intervenuta nei locali del fast food: i poliziotti hanno notato poco distante, precisamente in via Atenasio, un uomo che alla loro vista ha tentato la fuga e ha cercato di nascondersi tra le auto in sosta. Tentativo inutile, perché è stato rintracciato e bloccato.

Gli agenti hanno accertato che il giovane aveva rubato il cassetto del registratore di cassa dal Burger King, proprio come le immagini delle telecamere hanno confermato. Per Mortillaro sono scattate le manette.

Il giovane è accusato di furto aggravato e continuato ed è attualmente sottoposto all'obbligo di dimora.: n