del gruppo di Forza Italia all'Ars, ha presentato un'interrogazione sulla vicenda.

"Sebbene dal Dipartimento in questione sottolineino come non si tratti di un click-day, e che quindi ci sarà tempo fino al prossimo 26 giugno per iscriversi ai corsi, con la mia interrogazione parlamentare - dice Cannata - ho voluto far notare come un semplice malfunzionamento della piattaforma telematica, che non riesce a supportare un carico dati elevato, possa diventare un vero e proprio calvario per le imprese e in generale per i destinatari degli avvisi".

PALERMO - Dopo il tilt del sistema informatico di accesso ai nuovi corsi dell'Avviso 2 della Formazione professionale, il governo ha dichiarato che si trattava soltanto "di un rallentamento" ma una parlamentare della maggioranza, Rossana Cannata,"È necessario che vengano potenziate le piattaforme gestionali - conclude la parlamentare di Forza Italia - o che, ancor meglio, si tenga conto con altri metodi di valutazione, della reale bontà dei progetti presentati".