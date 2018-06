PALERMO - "La mia linea d'azione da ministro: aumentare numero centri rimpatri, in modo che immigrati stiano dentro e non girino per le città facendo confusione, ridurre numero sbarchi e aumentare numero espulsioni. Immigrati regolari non hanno nulla da temere. Mi sembra solo BUONSENSO". Lo scrive in un tweet il ministro dell'Interno, Matteo Salvini.