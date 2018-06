PALERMO - Il giardino del Mondello Palace Hotel apre al pubblico, e ospita Argonauti Restaurant & Lounge Bar, un nuovo luogo d’incontro a Mondello.

Il ristorante, che si trova nei giardini del Palace, è curato dallo chef Pippo Mancino, della scuola di Toni Lo Coco, chef che si pregia di una stella Michelin, e dispone di oltre 40 posti. E' aperto al pubblico solo su prenotazione.

Il lounge bar, invece, è aperto tutti i giorni sino all’1 di notte.

La storica location di Mondello è tornata ai suoi antichi splendori, dopo il restyling di piscina e fontana, ed è pronta per diventare un beach club, proprio di fronte la spiaggia. Ospiterà nel corso dell'estate numerosi eventi, da concerti jazz a installazioni che rientrano nel programma di "Manifesta".

"Da oltre cento anni la Mondello Immobiliare Italobelga costituisce attore strategico per la nascita e lo sviluppo di Mondello - ha detto Giovanni Tomasello, presidente della società - Sin dalla nascita la Sociatà gestisce in regime di concessione i lidi balneari e si prende cura della manutenzione, pulizia e decoro del lungomare. Attualmente l'azione di Italobelga è concentrata sul rilancio delle proprie attività,puntando allo sviluppo della località balneare di Mondello per esaltarne la bellezza. La società - ha sottolineato Tomasello - intende affiancare alla gestione dei lidi balneari un livello di servizi di qualità nel campo della ristorazione, della ricettività turistica, dei parcheggi e della mobilità, dello sport e del tempo libero". Per questo la Italobelga promuove e sostiene, con varie forme di partenariato, iniziative artistiche e culturali, con particolare riferimento a quelle collegate a Manifesta e Palermo Capitale della Cultura 2018.

, che rimarrà aperto fino al 15 settembre. La gestione della struttura è affidata alla società Italobelga grazie ad una convenzione con A.S.C. Sicilia (Attività Sportive Confederate Comitato Regionale della Sicilia). La società ha anche individuato dei locali idonei per ospitare la Guardia medica, nei pressi dell'Arena Sirenetta.Non solo ombrelloni e sdraio al lido, ma anche sport al campo di beach volley o nella apposita pedana sulla sabbia con vista mare. La struttura con meno capanne darà la possibilità anche a persone disabili di accedere al lido.