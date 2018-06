a Palermo. Secondo quanto hanno accertato i militari sarebbe la pescheria dove i genitori della ragazzina di 13 anni, finita ieri all'Ospedale dei Bambini per intossicazione, hanno acquistato il pesce avariato . Dai controlli effettuati dai veterinari dell'Asp di Palermo, il pesce era in cattivo stato di conservazione ed è stato distrutto. Stessa sorte per il sequestro (42 chili) avvenuto a Isola delle Femmine in una pescheria dove sei palermitani avevano acquistato tonno; anche loro sono finiti in ospedale per intossicazione da istamina.Le uniche marinerie che possono pescare il tonno in base alle quote sono quella di Mazara del Vallo e Capo Passero. Spesso i tonni che arrivano nei banchi vendita sono catturati in modo illegale. I carabinieri del Nas e la Capitaneria hanno trovato tonni catturati e lasciati in mare accanto a una boa e recuperati nelle ore notturne, quando è cominciato il processo di deterioramento che poi accelera sui banconi delle pescherie. Secondo gli esperti, è bene chiedere ai commercianti la tracciabilità del prodotto e acquistare quello pescato e abbattuto secondo norma.(ANSA).