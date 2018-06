Strano davvero che non abbia provato alcun imbarazzo dopo che per tanti anni è stata stata seduta dall'altra parte, quella dei giudici.



“Ho abbandonato il mondo della giustizia. Non me ne importa più nulla. L'udienza è andata bene. Sono soddisfatta. Scimeca (Alessandro Scimeca, amministratore giudiziario e teste dell'accusa, ndr) ha chiarito varie cose sui nostri rapporti sempre improntati su cordialità e correttezza. Diciamo che ci sono state delle espressioni fraintese”.

“Alle espressioni 'cerchio magico' o 'sistema Saguto'. Scimeca ha chiarito che non ha mai usato queste parole se non per ripetere quanto detto in sede giornalistica”.

“Innanzitutto le nomine degli amministratori erano e sono collegiali. E poi mi dica qual è stato il sistema, quello di nominare persone che si stimano? Quando sono arrivata alle misure di prevenzione c'erano quindici amministratori, quando me ne sono andata erano diventati 115. Non era facile trovarli. Sono stati organizzati corsi patrocinati dalla Presidenza del Consiglio, dal Dems, dall'Università, perché non sapevamo dove trovare gli amministratori. E quelli che trovavamo subivano pesanti minacce. Se tutto questo è considerato il 'sistema Saguto' allora mi vanto di averlo introdotto, di avere tolto i parenti dei proposti dalle aziende sequestrate. E poi non era il Tribunale a proporre i sequestri”.

“Mai nominato nessuno da sola e comunque non c'è qualche nomina di cui mi pento. Anzi, a dire il vero qualcuna c'è. Alcuni amministratori li ho fatti revocare. Modica nella misura Cavallotti, Turchio non lo abbiamo rinnovato, con Collovà non mi trovavo. Stessa cosa con Miserendino (fa nomi di amministratori chiacchierati o addirittura finiti nei guai giudiziari, ndr). La storia farà giustizia di quella che è stata la gestione di una legge che qualche governo forse abolirà. Oggi non è così, finora tutti i governi si sono vantati della legge La Torre. Io mi sono limitata ad applicarla sempre”.

“Virga lavorava con la fallimentare. Gli ho affidato tre negozi, potrei dire che si trattava di una banalità. Il collega Fabio Licata (altro giudice della sezione finito sotto inchiesta, ndr) decide di assegnargli il sequestro Rappa. Era un professore, un avvocato, a cui io ho affidato una piccola cosa. Si comporta bene e gli diamo un'altra amministrazione, ma io non ero il giudice delegato, non era una mia misura. Io Virga non lo conoscevo neppure, conoscevo invece i tanti colleghi da cui ho avuto segnalate milioni di persone”.

“Scusi, ma a chi avrei dovuto chiedere. Mi fidavo del giudice, mica del fruttivendolo per certe cose, con tutto il rispetto per i fruttivendoli. Ero contenta che un giudice mi segnalasse una persona. Mi mi arrivavano segnalazioni da tutti, dai prefetti, da Milano. Chiedevamo noi ai colleghi di segnalarci persone da nominare. Non sapevamo chi prendere. Persino dal Quirinale è stata segnalata gente bisognosa per farla lavorare. Santangelo (altro amministratore giudiziario sotto processo, ndr) mi è stato presentato dal professore Costantino Visconti, mi disse che era preparato, preciso. Ed era vero”.

“Lei scherza? Ha avuto meno incarichi di altri, gliene ho dati sei. Scimeca stesso definisce Cappellano un amministratore nazionale, aveva 35 dipendenti. Era il più bravo di tutti e lo confermo. Io l'ho trovato quando sono arrivata alla sezione. Mi ricordo che diede il parere negativo per la vendita di un bene del boss Bonura. Un altro boss, Rotolo, diceva che io avevo rovinato il suo amico”.

“Parlano di 20 mila euro. Soldi mai trovati. Sarei miliardaria se avessi voluto. La verità è che i soldi non ci sono e lo dimostrerò nel processo”.

“Rifarei tutto, forse anche molto di più. Sarei stata, però, molto più attenta nel nominare amministratori che lavorino da soli. Oggi creerei dei pool, ma noi avevamo difficoltà a trovare il singolo amministratore. Poi tutti facciamo degli errori, quando ce ne siamo accorti abbiamo cambiato. Eravamo una squadra e qualcuno ci ha perso pure la vita, come il figlio di Grimaldi (Gianluca Grimaldi fu ucciso a colpi di pistola nella cava Buttitta gestita da Cappellano Seminara. Era figlio del cancelliere delle Misure di prevenzione, Elio, ndr)

“C'è stata una delegittimazione. Nessuno si sarebbe sognato di sparare al figlio di Grimaldi. Per cautela processuale non l'ho potuto incontrare, neppure per fargli le condoglianze. Eravamo sovraesposti, io ho rischiato la vita, ma c'è chi l'ha persa”.

“Fare lievitare il conto nel supermercato Sgroi (quello gestito da Scimeca, ndr) quello è stato un errore. Pagavo il conto dieci mila euro per volta. Mi dovevo curare io delle cose. È stata una leggerezza”.

“Era la scorta che non mi faceva uscire. Pensi che il questore per ragioni di sicurezza mi dava una macchina migliore di quella messa a disposizione dal Tribunale. Mi veniva detto di portare chi volevo sempre per ragioni di sicurezza. Ho perso la libertà a 35 anni. Mio figlio quando misero la zona rimozione sotto casa era contento perché non sarei salata in aria e ora sono stata portata al pubblico ludibrio dalla stampa senza avere mai potuto parlare per rispetto dei magistrati. Ora sono in Tribunale e finalmente parlerò”.

“Sono stata destituita senza essere mai stata sentita. Hanno deciso mentre mi operavo per un fibroma, ma non è stato ritenuto un legittimo impedimento. Se la mia vicenda arrivasse alla Corte europea destituirebbero tutti”.

“Infatti lo farò, non perché mi interessa rientrare in magistratura, ma per una questione di principio. Non ho subito una condanna, sono stati dati per scontati fatti ancora non provati e il procuratore generale si vanta che il mio sia il primo caso di destituzione immediata. Mi fa piacere per loro”.

“Non saprei dire. Forse era il proposito di altri. La sezione è stata smantellata”.

“Potrebbero non avere capito, anzi sicuramente non hanno capito. Sono state fatte molte illazioni sul mio conto. Avrei potuto immaginare che fosse la mafia a volermi fare fuori, ma non è andata così. Non ho trovato grandi prove contro di me e lo dimostrerò. Mi difenderò nel processo”.

“Devo credere nella giustizia e negli organi super partes, i Tribunali. Io ho sempre creduto in tutti i Tribunali e continuerà a farlo”.

Quella di avere infangato la toga che le è stato vietato di indossare. Silvana Saguto è stata, infatti, radiata dalla magistratura. Non si scompone, però: “Le confesso che in aula mi sentivo stranamente tranquilla”. Il riferimento è all'aula bunker del Tribunale di Caltanissetta che la sta processando e dove ieri è apparsa per la prima volta accompagnata dai suoi legali, gli avvocati Ninni Reina, Antonio Sottosanti e Giuseppe Riina."Potrei dire che sono vittima di un complotto”.