PALERMO - "L'emergenza rifiuti in Sicilia durerà ancora un anno, fino a quando non saranno realizzate le nuove discariche e nuovi impianti. Dobbiamo correre contro il tempo". Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci. "Non possiamo affrontare una gestione ordinaria - ha concluso -. Molto è determinato dal basso tasso di raccolta differenziata, gli impianti sono pochi e non riescono a smaltire i rifiuti indifferenziati. Purtroppo dal ministero dell'Ambiente non abbiamo avuto grande disponibilità. Il commissariamento dato due mesi fa non ci dà grandi poteri speciali"."Il pranzo con Salvini? Abbiamo parlato della crisi del tonno rosso - ha risposto Musumeci -. La quota che è stata assegnata alla marineria siciliana è ridicola. Poi a Salvini ho rappresentato l'esigenza di incontrarmi con il premier e con diversi ministri perché c'è molto lavoro da fare". Il governatore ha detto la sua sul governo guidato da Giuseppe Conte: "I governi si giudicano alla scadenza e non alla partenza. Niente veti e niente voti. Tante - ha proseguito - sono le vertenze siciliane che porteremo a Roma. Non andremo a Roma con il piattino in mano. È Roma che deve restituirci quello che ci ha tolto. Dal ministro per il Sud - ha concluso - ci aspettiamo sostegno e collaborazione. In sei mesi abbiamo messo in circolazione 700 milioni di fondi europei ma entro dicembre dovranno essere certificati. Non ci stiamo risparmiando, lavoriamo notte e giorno. C'era una burocrazia abituata ad altri ritmi molto più lenti".(ANSA).