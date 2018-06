approvare l'atto finanziario per mancanza del numero legale: le opposizioni sono rimaste fuori e la maggioranza era ferma a quota 19.È chiaro che il sindaco è stato mollato dalla sua stessa maggioranza". Lo dicono i consiglieri del M5S al Comune di Palermo, Ugo Forello, Giulia Argiroffi, Concetta Amella, Viviana Lo Monaco, Antonino Randazzo. "Questa mattina, in Consiglio comunale, i numeri della maggioranza non sono stati in grado di supportare il voto di quello che avrebbe dovuto essere il primo atto di una lunga serie di questioni molto delicate sul tema del bilancio consolidato: come è evidente già da mesi, la maggioranza di Orlando non riesce a funzionare. Oltre alla mancanza dei numeri per garantire lo svolgimento della seduta, va denunciato che l'avvocatura comunale non si è presentata in aula, nonostante fosse attesa, facendo slittare il voto".