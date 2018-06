Con il voto di fiducia incassato anche a Montecitorio,. Nel suo discorso di ieri alla Camera, il neo primo ministro ha ribadito le priorità già espresse martedì al Senato e presenti nel contratto di governo M5S-Lega.Argomento portante del lungo intervento di Conte è stata la: è stato proposto un nuovo protagonismo internazionale dell'Italia, basato su innovazione tecnologica, sviluppo sostenibile e tutela del lavoratori. Una serie di misure che - secondo il premier - porteranno. Toni pacati - poi - con chi lo ha preceduto: "Noi, nell'come nella scuola non arriviamo per stravolgere ciò che è stato fatto. In materia diabbiamo ragionato con tanti stakeholders, ci sono criticità su cui vogliamo intervenire".Una battuta dai banchi del governo è arrivata anche sul temae a farla è stato il titolare del dicastero interessato: "C'è un bilancio enorme ci sono tante possibilità. Potremo anche fare delle cose che hanno un impatto sociale molto più grande di quello economico. Dobbiamo studiare, sto formando la mia squadra"., il Governo si è detto pronto ad opporsi alle sanzioni alla Russia, ma il vicepremierCritiche all'esecutivo dai banchi dell'opposizione.ha chiesto al governo notizie sull'Ilva di Taranto "assente dal programma";ha fatto notare la carenza di misure per il sud e la volontà di non volere "un nuovo governo di sinistra". Ma le critiche più feroci sono arrivate dalha attaccato Conte, prima sulla "dimenticanza" del premier sul nome di Piersanti Mattarella, poi sostenendo la sua poca autonomia dai partiti della maggioranza: "Se vuole rispettare davvero la Costituzione, prenda quel programma che ha sul tavolo e lo riscriva, prenda la lista dei ministri e lo riscriva. Sono sconcertato: lei è espressione di un governo che nasce sull'inganno. Il nostro augurio è che non faccia il pupazzo dei partiti"Passata la prova dell'aula, Giuseppe Conte si appresta a completare la sua squadra di governo. Mancano ancora all'appello i nomi che andranno a comporre ilche, secondo indiscrezioni, dovrebbe contare 43 figure: alMal'infornata di nomine non arriverà nelle prossime ore: secondo quanto riportato da 'Repubblica', gli incarichi dovrebbero essere conferiti durante la prossima settimana.