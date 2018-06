PALERMO - Da domani a lunedì la nave scuola Amerigo Vespucci della Marina Militare farà sosta, dopo una lunga assenza durata ben 20 anni, a Palermo per rendere omaggio alla città recentemente nominata "capitale italiana della cultura 2018". La nave più riprende così a navigare per svolgere la prima fase della campagna d'istruzione di quest'anno con il compito di addestrare gli allievi volontari in ferma prefissata quadriennale (Vfp4) della scuola sottufficiali di La Maddalena. Durante il periodo, a bordo gli 82 allievi marinai, di cui 25 nocchieri e 57 tecnici di macchina, saranno impegnati in numerose attività didattiche ed addestrative.(ANSA).