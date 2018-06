PALERMO - I carabinieri hanno arrestato Saverio Pillitteri, pensionato di 70 anni di Contessa Entellina (Pa) accusato di avere sparato al figlio di 42 anni dopo una lite perché all'anziano non piaceva la nuova fidanzata, una commessa di 33 anni. Da mesi i due litigavano. A fare precipitare la situazione la decisione del figlio di convivere con la nuova compagna. Nel corso dell'ultima rissa il figlio è uscito per strada, il padre ha imbracciato il fucile da caccia, regolarmente detenuto, e ha sparato due colpi in direzione del figlio. Fortunatamente i colpi non hanno raggiunto il bersaglio. L'anziano si trova in carcere a Termini Imerese in stato di fermo in attesa della convalida.(ANSA).